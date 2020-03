Imprese: Generali, convocata assemblea azionisti per i giorni 27, 29 e 30 aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce di quanto precede, la proposta presentata all’Assemblea prevede la riduzione dell’intervallo numerico minimo e massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, fissati, rispettivamente, in 13 e 17; un sensibile incremento del livello di rappresentanza degli amministratori da trarsi dalle liste di minoranza, che potranno nominare 4 o 5 Consiglieri a seconda che il numero totale degli stessi sia tra 13 e 14 o tra 15 e 17. Gli amministratori di minoranza potranno essere nominati dalle due liste classificate dopo la prima e che abbiano ottenuto voti pari ad almeno il 5% del capitale sociale: ciò al fine di assicurare che i consiglieri provengano da un’adeguata rappresentanza dell’azionariato. Nel caso in cui la terza lista non raggiunga la citata percentuale, o vengano presentate solo due liste, i Consiglieri eletti dalla minoranza saranno comunque 3; il riconoscimento della possibilità per il Consiglio di Amministrazione di presentare una sua lista di candidati, da depositare almeno cinque giorni in anticipo rispetto alla scadenza fissata per gli azionisti; l’incremento del numero minimo di Consiglieri indipendenti alla metà dei componenti in carica (con arrotondamento all’unità superiore); l’introduzione di una clausola di salvaguardia, che permette di trarre consiglieri dalle liste arrivate dopo la prima, laddove quest’ultima non presenti un numero di candidati sufficiente per coprire i posti cui avrebbe diritto. (segue) (Com)