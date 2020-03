Imprese: Generali, convocata assemblea azionisti per i giorni 27, 29 e 30 aprile (4)

- Si comunica che la data e/o il luogo di svolgimento dell'Assemblea indicati nell’avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l’emergenza COVID19 - efficaci alla data di svolgimento dell’Assemblea - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel Comune di Trieste. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso. Si raccomanda, in ogni caso, di utilizzare il servizio del Rappresentante Designato, del quale è fornita ampia evidenza sul nostro sito internet. Laddove necessario, la Società si riserva l’opportunità di fare ricorso anche a strumenti di partecipazione a distanza, nel rispetto della normativa vigente. Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno e tutta la relativa documentazione sarà reso disponibile, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale della società, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, nonché sul sito internet della società. (Com)