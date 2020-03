Coronavirus: Donnet (Generali), da governo italiano decisioni giuste per contenere virus

- “Voglio esprimere la nostra gratitudine ai medici e ai sanitari che lavorano senza sosta e i governi che si sono subito attivati per fronteggiare questa emergenza, in particolare il governo italiano, primo a prendere decisioni giuste e coraggiose per contenere la diffusione del virus. In questo momento l'Europa deve rimanere unita, le imprese e le istituzioni devono lavorare insieme e il mondo deve cooperare di più". Lo ha detto il Ceo del Gruppo Generali Philippe Donnet durante la presentazione dei risultati consolidati del FY 2019. (Rem)