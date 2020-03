Germania: Merkel incontra imprese e sindacati su contromisure, focus su coronavirus

- Il cancelliere Angela Merkel ha convocato per oggi a Berlino un vertice di emergenza con imprese e sindacati tedeschi per discutere dell'impatto della pandemia di nuovo coronavirus sull'economia della Germania e delle relative contromisure di politica economica. Come riferisce il portale di informazione “t-online.de”, all'incontro prenderanno parte anche i ministri dell'Economia e dell'Energia e del Lavoro, rispettivamente Peter Altmaier e Hubertus Heil.(Geb)