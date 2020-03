Cina: coronavirus, portavoce governo accusa gli Stati Uniti di aver diffuso il virus

- Un portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian ha ipotizzato ieri, 12 marzo, che a propagare il nuovo ceppo di coronavirus responsabile dell’attuale pandemia a Wuhan – città della Cina focolaio iniziale dell’agente patogeno – siano state le Forze armate statunitensi. Zhao ha replicato così alle ultime critiche rivolte dagli Stati Uniti alla gestione dell’emergenza da parte della Cina: mercoledì, 11 marzo, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Robert O’Brien, aveva dichiarato che la lentezza e l’opacità della Cina nel reagire alla propagazione del coronavirus è costata al mondo intero un ritardo di circa due mesi, durante i quali gli altri paesi si sarebbero potuti preparare più efficacemente alla minaccia, elevata questa settimana a pandemia dall’Organizzazione mondiale del commercio.In due durissimi tweet in lingua inglese, affidati da Zhao al suo account verificato da Twitter, il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha risposto accusando a sua volta gli Stati Uniti di scarsa trasparenza. Il portavoce ha pubblicato il video di una audizione congressuale tenuta a Washington venerdì. Durante la quale il direttore dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie statunitensi (Cdc) ha ammesso che alcuni cittadini statunitensi, apparentemente deceduti per complicazioni influenzali, sono risultati positivi al coronavirus in test postumi. “A quando risale il paziente zero negli Stati Uniti? Quante persone sono infette, e in quali strutture ospedaliere? Potrebbero essere state le forze armate Usa a portare l’epidemia a Wuhan. Siate trasparenti, pubblicate i vostri dati! Ci dovete una spiegazione”, ha scritto il portavoce cinese, noto per i suoi numerosi interventi su Twitter. Sempre ieri un collega di Zhao, il portavoce Geng Shuang, ha criticato i funzionari Usa per i loro commenti “immorali e irresponsabili” in merito alla gestione della crisi da parte della Cina. (Cip)