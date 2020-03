Cile: coronavirus, sale a 33 il numero dei contagi e il governo si prepara alla fase 3 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, dove lo scorso 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19, i casi confermati sono saliti a 19. Buenos Aires è stata tra le prime capitali latinoamericane ad imporre controlli sui viaggiatori in entrata da vari paesi, tra cui l'Italia. Il presidente Alberto Fernandez ha però annunciato che il governo sta considerando la possibilità di chiudere le frontiere con l'Italia e la possibile sospensione degli spettacoli pubblici. "Stiamo valutando l'eventualità di interrompere l'ingresso di persone dall'Italia per un tempo determinato", ha dichiarato Fernandez in un'intervista rilasciata a "Radio Delta". Il presidente ha quindi precisato che per gli argentini provenienti dalle aree a rischio (Cina, Corea del Sud, Giappone, Iran, Europa, Stati Uniti) è comunque obbligatorio osservare un periodo di quarantena. (segue) (Abu)