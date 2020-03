Cile: coronavirus, sale a 33 il numero dei contagi e il governo si prepara alla fase 3 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di due mesi dopo l'inizio della diffusione del nuovo coronavirus (Sars-CoV-2) in Cina, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha ufficialmente annunciato oggi la pandemia a livello globale. In una conferenza stampa il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che l'epidemia da coronavirus è ormai definita una pandemia in quanto il bilancio delle vittime globale è salito oltre i 4.300 e il numero di casi confermati ha superato i 120.000. "Abbiamo emesso un segnale di allarme forte e chiaro", ha dichiarato Tefros, aggiungendo che "tutti i paesi possono ancora cambiare il corso di questa pandemia". Conosciuto anche con il nome della patologia Covid-19, il primo paziente di questa particolare malattia è stato identificato nella città di Wuhan alla fine del 2019. Da allora, si contano oltre 100mila i pazienti infetti segnalati in tutto il mondo e circa 4mila decessi. Il virus si è diffuso in decine di paesi in tutti i continenti tranne l'Antartide, con l'Italia, l'Iran e la Corea del Sud che hanno registrato il maggior numero di casi al di fuori della Cina. (Abu)