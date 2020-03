Coronavirus: Mattarella chiede solidarietà Ue, per Gualtieri Bce "presidio Eurozona" (2)

- In riferimento alle odierne turbolenze di mercato, invece, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha fatto sapere di aver "accolto con favore l’opportuna precisazione della presidente della Bce, Christine Lagarde, che, chiarendo il contenuto delle sue dichiarazioni, ha sottolineato che non consentirà che lo shock derivante dalla diffusione del Covid-19 possa provocare una frammentazione del sistema finanziario dell’area euro". Il titolare del Mef quindi aggiunge: "Sono certo che, come ha detto la presidente Lagarde, a tal fine la Bce utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione". Gualtieri poi conclude: "Il pacchetto di oggi sostiene l’economia europea, fornendo un sostegno finanziario alle aziende, e rafforza il presidio della Bce sui mercati dei titoli". (Rin)