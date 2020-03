Coronavirus: Orlando (Pd), precisazione Lagarde conferma impegno Ue Per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Orlando, vicesegretario del Partito democratico, sostiene che la precisazione della presidente della Bce Lagarde, "dopo le sue sconcertanti dichiarazioni, conferma l’impegno delle istituzioni comunitarie nel sostenere gli sforzi delle famiglie e delle imprese italiane che stanno combattendo la battaglia contro il Coronavirus". E in una nota il deputato democratico aggiunge: "Come ha ricordato il presidente Mattarella, dagli Stati europei ci si attende solidarietà e non ostacoli". (Com)