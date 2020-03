Usa: Senato annulla pausa e continua a lavorare per piano anti-coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, ha annunciato che il Senato Usa annullerà la sua pausa programmata e rimarrà in sessione tutta la prossima settimana mentre il Congresso tenta di approvare un piano per mitigare l'epidemia di coronavirus. McConnell aveva precedentemente definito la proposta sul coronavirus dei democratici alla Camera una “lista dei desideri ideologica, secondo quanto scrive The Hill. Tale pacchetto mirava a fornire un congedo di malattia retribuito garantito per tutti i lavoratori, test gratuiti sul coronavirus e un'infusione di 1 miliardo per l'assicurazione contro la disoccupazione.(Nys)