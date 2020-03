Coronavirus: dubbi sulle nuove restrizioni, il governo risponde (10)

- In tema di cerimonie, eventi e attività ricreative, il governo ha stabilito che su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). E ancora, fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica. Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro. Chiusi invece su tutto il territorio nazionali teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura, così come i circoli ricreativi per persone anziane autosufficienti. (segue) (Rin)