Coronavirus: Conte, compito Bce è agevolare interventi e non ostacolarli

- Il compito della Banca centrale europea deve essere quello non di ostacolare, ma di agevolare gli interventi per combattere l'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. È quanto afferma, in una nota, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "In questo momento di grande difficoltà - spiega - stiamo collaborando con gli altri paesi e con le istituzioni dell’Unione europea per garantire la salute dei cittadini. In un tale contesto non tollereremo atteggiamenti che interpretino i nostri interventi secondo logiche formali ed astratte, senza tenere conto dei bisogni reali dei cittadini". (segue) (Rin)