Usa: Casa Bianca valuta possibile esposizione di Trump al coronavirus

- La Casa Bianca sta analizzando la possibilità che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sia stato esposto al coronavirus, dopo che un funzionario brasiliano che ha incontrato il presidente Usa lo scorso fine settimana si è rivelato positivo al virus. La Casa Bianca sta valutando chi potrebbe essere stato esposto al virus e non ha determinato i passi successivi, ha detto Stephanie Grisham, addetta stampa della Casa Bianca. Grisham ha detto che Trump, 73 anni, e il vicepresidente Mike Pence, 60 anni, non hanno avuto “quasi nessuna interazione” con il funzionario brasiliano e non hanno bisogno di essere testati per il virus. (Nys)