Medio oriente: Usa accusa milizia finanziata da Iran per attacco in Iraq

- Gli Stati Uniti hanno affermato che un gruppo appoggiato dall'Iran è dietro un attacco missilistico che ha ucciso due militari Usa e un soldato britannico in Iraq. I funzionari del Pentagono hanno dichiarato che stanno studiando tutte le possibili risposte militari con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il presidente Usa ha detto che sta ancora valutando se dare una risposta militare all’attacco. L'attacco missilistico di mercoledì ha portato nuova attenzione sulla difficoltà per le forze Usa di operare in Iraq, dove sono state ripetutamente colpite negli ultimi mesi. Ha anche riportato l'Iraq nel mirino di una potenziale fiammata all’interno del conflitto tra Washington e l'Iran.(Nys)