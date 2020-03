Colombia: coronavirus, governo attiva protocollo speciale per passeggeri in arrivo dall'Italia (3)

- L'Argentina, dove si è registrata la prima morte collegata alla Covid-19, è stato tra i primi paesi ad imporre controlli sui viaggiatori in entrata da vari paesi, tra cui l'Italia. Il presidente Alberto Fernandez ha detto che il governo sta considerando la possibilità di chiudere le frontiere con l'Italia e con la Spagna e la possibile sospensione degli spettacoli pubblici. Quarantena obbligatoria per gli argentini provenienti dalle aree a rischio (Cina, Corea del Sud, Giappone, Iran, Europa, Stati Uniti), mentre viene sospeso temporaneamente ed in via straordinaria la concessione dei permessi di soggiorno e le richieste di residenza provvisoria per i cittadini provenienti dai paesi con maggior diffusione del coronavirus. Il Brasile, con almeno 60 casi di contagio, ha da tempo disposto una lista di paesi - europei e asiatici - i cui viaggiatori in entrata possono essere messi sotto osservazione. (segue) (Mec)