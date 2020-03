Colombia: coronavirus, governo attiva protocollo speciale per passeggeri in arrivo dall'Italia (7)

- Il governo della Bolivia ha disposto la sospensione delle attività scolastiche fino al 31 marzo e dei voli da e per l'Europa a partire da sabato 14. La Paz ha dichiarato lo stato di "emergenza nazionale", grazie al quale sarà possibile "sbloccare i fondi necessari per frenare il virus e assicurare assistenza dinanzi a qualsiasi emergenza". Al momento, ha precisato il ministro rimandando alle raccomandazioni espresse dagli esperti dell'Organizzazione mondiale della salute (Oms), non è prevista chiusura delle frontiere. Il governo cileno ha stabilito quattordici giorni di quarantena obbligatoria per tutte le persone che entrano nel paese provenienti dall'Italia e dalla Spagna. Il nuovo protocollo di prevenzione prevede un periodo obbligatorio di osservazione in casa di 14 giorni. (segue) (Mec)