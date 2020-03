Coronavirus: Mattarella chiede solidarietà Ue, per Gualtieri Bce "presidio Eurozona"

- L’Italia sta attraversando una "condizione difficile" e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus "sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione europea". È quanto afferma in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Si attendono quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione". Nella serata di ieri, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, aveva pubblicato sui suoi canali social un video in cui, parlando in italiano, aveva espresso all'Italia la solidarietà delle istituzioni europee. "In questo momento - aveva dichiarato von der Leyen - in Europa siamo tutti italiani". (segue) (Rin)