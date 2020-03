Usa: Fed offre 1.500 miliardi di liquidità temporanea a Wall Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ha dichiarato che accetterà più di 1.500 miliardi di dollari di liquidità temporanea a Wall Street per evitare che le condizioni di trading creino una contrazione economica più acuta di quella che il mercato sta già vivendo. “Questi cambiamenti sono stati fatti per affrontare interruzioni molto insolite nei mercati del finanziamento del Tesoro associati allo scoppio del coronavirus", ha detto la Fed di New York in una nota. La Fed ha dichiarato di aver apportato le modifiche ai mercati a breve termine seguendo le istruzioni del presidente Jerome Powell, che si è consultato con il Federal Open Market Committee. (Nys)