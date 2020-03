Messico: governo Usa diffida quattro società legate ai cartelli di narcos messicani

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha diffidato ieri quattro aziende messicane e le loro controllate dal fare affari negli Stati Uniti ai sensi del Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, a causa dei loro legami con i cartelli di narcotrafficanti Jalisco Nueva Generacion (Cjng) e Los Cuinis, due delle più potenti organizzazioni criminali dedite al traffico di droga in Messico. La misura adottata dal governo si muove in parallelo con l'azione della Drug Enforcement Administration (Dea) impegnata in un'operazione su scala nazionale contro i cartelli messicani con arresti e sequestri. Il Kingpin Act permette il sequestro tutte le proprietà, società e partecipazioni attive sul territorio degli Stati Uniti o controllate da cittadini degli Stati Uniti. Il Kingpin Act proibisce le transazioni in favore di aziende o soggetti legati alle aziende diffidate. (segue) (Was)