Colombia: coronavirus, governo attiva protocollo speciale per passeggeri in arrivo dall'Italia (4)

- Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha dichiarato oggi lo stato di "emergenza permanente" per la pandemia del coronavirus. La misura include la sospensione per un mese delle connessioni con l'Europa e la Colombia. "Dichiariamo il nostro sistema sanitario in emergenza permanente per occuparci dei casi di coronavirus che dovessero venire rilevati", ha detto Maduro parlando in conferenza stampa. Il capo dello stato ha precisato che le misure adottate sono di carattere preventivo, in quanto nel paese non è stato registrato ancora alcun caso di contagio. Maduro ha inoltre annunciato la sospensione dei grandi eventi ad alta concentrazione di persone e ha ribadito il suo appello all'amministrazione statunitense a rimuovere le sanzioni per permettere l'acquisto degli strumenti di diagnosi. (segue) (Mec)