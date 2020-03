Colombia: coronavirus, governo attiva protocollo speciale per passeggeri in arrivo dall'Italia (6)

- Il Messico sta dando vita a una intensa attività di comunicazione su rischi e misure preventive da adottare, compresa una conferenza stampa quotidiana - notturna - per fare il punto sull'emergenza. Ma il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, garantisce che le decisioni verrano prese solo in base a raccomandazioni scientifiche, lasciando "la politica fuori dalla porta". Al momento le autorità non vedono le condizioni per bloccare i voli in entrata. Il paese nordamericano ha confermato di essere ancora nello "scenario 1", che si verifica quando il virus viene rintracciato esclusivamente in persone provenienti da oltre confine. Le autorità riconoscono peraltro che esiste la possibilità che il Messico sia considerato uno scalo alternativo per i voli in arrivo dall'Europa, all'indomani del decreto firmato dal presidente Donald Trump sullo stop ai viaggi per i prossimi 30 giorni. Il Messico ricorda la dolorosa esperienza della "febbre suina" del 2009, l'epidemia che sembra aver generato in patria portando a 195 morti su 21.857 casi di contagio. Un virus che provocò la morte di circa seimila persone in tutto il mondo. (segue) (Mec)