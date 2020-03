Colombia: coronavirus, governo attiva protocollo speciale per passeggeri in arrivo dall'Italia (8)

- Il presidente peruviano Martin Vizcarra ha dichiarato l'emergenza sanitaria a livello nazionale per un periodo di 90 giorni, al fine di prevenire la diffusione del coronavirus nel paese. Il decreto d'urgenza, pubblicato questa notte sulla gazzetta ufficiale, include misure di prevenzione e controllo per le istituzioni pubbliche e private responsabili dell'amministrazione di porti, aeroporti e punti di ingresso terrestri. Secondo quanto stabilito, tutte le persone che entrano in territorio nazionale devono presentare una "dichiarazione giurata di salute del viaggiatore". Chi entra nel paese da zone in cui è diffuso il contagio sarà sottoposto a un isolamento di 14 giorni. Anche i mezzi di trasporto pubblici e privati, nonché i luoghi di lavoro pubblici e privati dovranno adottare misure per prevenire la diffusione della malattia. (segue) (Mec)