Coronavirus: Patuanelli, nessuno dovrà perdere posto di lavoro, misure in prossimo decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno dovrà perdere il posto di lavoro per il coronavirus. E' stato netto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervenendo a "Stasera Italia" su Rete4. "So benissimo che dobbiamo sospendere il pagamento delle ritenute, dei contributi, delle scadente tributarie e fiscali e questo lo garantiamo nel decreto delle prossime ore", ha spiegato. "Pensiamo ad altri indennizzi per i professionisti, alla possibilità per la casse private di erogare degli indennizzi ai professionisti. Stiamo pensando anche ai dipendenti per garantire la possibilità di finanziare la cassa integrazione straordinaria e quella in deroga", ha aggiunto.(Rin)