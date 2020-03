Coronavirus: dubbi sulle nuove restrizioni, il governo risponde (3)

- Gli sportivi? Potrete continuare a svolgere attività motoria all’aperto purché non in gruppo e in generale potete frequentare parchi e giardini pubblici a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro. Anche l'uso della biciletta viene regolamentato. La si può usare per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria. E’ consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Animali domestici? Si può continuare a portare fuori il cane limitatamente alle esigenze fisiologiche dell'animale, ma senza assembramenti e mantenendo la consueta distanza di 1 metro dagli altri. Allo stesso modo, se gli animali domestici necessitano urgentemente del veterinario vi possono essere accompagnati, mente i controlli di routine dovranno essere rinviati. No ad assembramenti dal veterinario che, come il suo personale, dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina). (segue) (Rin)