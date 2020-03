Coronavirus: dubbi sulle nuove restrizioni, il governo risponde (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di scuola il decreto prevede che sino al 3 aprile 2020 sia sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. E ancora, al fine di limitare rischi specifici di contatto, sono sospese tutte le attività socio-educative erogate nei confronti dei minori, quindi anche per bambini e ragazzi sopra i sei anni. (segue) (Rin)