Messico: governo Usa diffida quattro società legate ai cartelli di narcos messicani (2)

- Secondo quanto reso noto dal Tesoro statunitense in una nota "Gli Stati Uniti pongono come massima priorità di politica estera la collaborazione con i partner in Messico e in tutta la regione per contrastare la produzione, il traffico e l'uso di droga. Tramite assistenza straniera mirata, impegno diplomatico e strumenti come il Kingpin Act e il Programma di ricompense per i narcotici del dipartimento di Stato, gli Stati Uniti mantengono il loro impegno per impedire l'accesso ai trafficanti di stupefacenti stranieri nel sistema finanziario statunitense e per interrompere e smantellare le organizzazioni di traffico di droga che minacciano la salute e il benessere degli americani", conclude la nota. (Was)