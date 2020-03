Colombia: coronavirus, governo attiva protocollo speciale per passeggeri in arrivo dall'Italia

- Il ministero degli Esteri della Colombia ha reso noto attraverso la sua ambasciata in Italia che i cittadini colombiani che faranno ritorno al loro paese provenienti dalla penisola dovranno seguire un protocollo speciale. Secondo quanto indicato in un comunicato i passeggeri dovranno completare un formulario di prevenzione e tenere conto che all'arrivo in Colombia potranno essere sottoposti a misure di isolamento e quarantena. Il governo colombiano ha annunciato ieri che "per proteggere la salute collettiva" verrà imposto un "isolamento preventivo" per le persone in arrivo nel paese da Spagna, Cina, Italia e Francia. Lo ha annunciato il capo dello stato Ivan Duque sul suo account Twitter. La Colombia registra ad oggi tre casi confermati di coronavirus. Il paese avrebbe dovuto ospitare la prossima settimana la riunione annuale della Banca interamericana di sviluppo (Bid), ma l'evento è stato rimandato alla prima metà si settembre a causa dell'epidemia. (segue) (Mec)