Colombia: coronavirus, governo attiva protocollo speciale per passeggeri in arrivo dall'Italia (2)

- Il rapido propagarsi del nuovo coronavirus in America latina ha portato i governi regionali a varare nel giro di poche ore, una serie di importanti provvedimenti restrittivi e di prevenzione. Si va dalle scelte più severe (sempre più seguite), come la chiusura totale delle frontiere e la sospensione delle attività scolastiche, alle politiche più attendiste, che scommettono ancora solo sul possibile controllo della diffusione del virus. Diverse capitali mettono mano anche a provvedimenti utili a sostenere la crisi anche dal punto di vista economico e finanziario. Ad oggi, solo un pugno di paesi nella regione non ha contato casi di coronavirus, tra cui Guatemala ed El Salvador. (segue) (Mec)