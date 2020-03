Colombia: coronavirus, governo attiva protocollo speciale per passeggeri in arrivo dall'Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ecuador ha dichiarato l'emergenza sanitaria prevedendo l'isolamento domiciliare per i viaggiatori in arrivo dai paesi maggiormente colpiti dal virus, maggiori misure restrittive per i grandi eventi, misure di sicurezza per il personale sanitario, l'uso di piattaforme per la telemedicina, classi e lavoro a distanza per casi specifici. L'emergenza, aggravata dalle tensioni internazionali sul prezzo del petrolio, ha spinto il presidente Lenin Moreno a varare un pacchetto straordinario di misure straordinarie di austerità. Un piano che prevede tra l'altro tagli da 1 miliardo e quattrocento milioni di dollari alla spesa, accorpamenti di ministeri e scioglimento di società pubbliche. La Costa Rica ha deciso di sospendere tutti gli eventi di massa, comprese partite di calcio, feste popolari e concerti. Il Panama sospende le attività nelle scuole pubbliche e private di alcune regioni, fino al 7 aprile. La Repubblica Dominicana ha fermato per 30 giorni i voli in arrivo dall'Italia. (segue) (Mec)