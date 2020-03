Colombia: coronavirus, governo attiva protocollo speciale per passeggeri in arrivo dall'Italia (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine i paesi ancora "non contagiati". Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha messo il paese in "quarantena" per un periodo di 21 giorni, annunciando la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Sono inoltre sospese tutte le attività che prevedono grandi assembramenti. Il provvedimento vieta l'ingresso nel paese a tutte le persone non residenti in El Salvador, ad eccezione dei diplomatici accreditati. Le persone autorizzate a entrare nel paese che provengono dalle zone maggiormente colpite dal virus saranno sottoposte a un isolamento di 30 giorni, prima di poter circolare liberamente. "Se paesi come l'Italia hanno sofferto tanto, noi che siamo un paese povero dobbiamo essere pronti, con i protocolli attivati", ha detto Bukele. Il Guatemala blocca le frontiere in entrata ai cittadini europei e ai viaggiatori provenienti da Cina, Corea e Iran. I cittadini guatemaltechi provenienti dall'Europa verranno sottoposti a controlli all'arrivo in aeroporto, e se non mostreranno sintomi dovranno sottoporti a un regime di quarantena presso le loro abitazioni per un periodo di sette giorni. (Mec)