Iraq: Usa lanciano attacco contro milizie sostenute da Iran

- Gli Stati Uniti hanno appena iniziato una serie di attacchi in Iraq contro le milizie appoggiate dall'Iran, in risposta all'attacco che ha ucciso le truppe della coalizione occidentale nel Paese. Un funzionario degli Stati Uniti e un rappresentante dell'esercito Usa hanno dichiarato che i bombardamenti sono in corso, scrive il Washington Post. L'azione militare segue l’uccisione di due militari statunitensi e un membro dell’esercito britannico. Il segretario alla Difesa Mark T. Esper ha detto che gli autori del bombardamento non "se la caveranno". (Nys)