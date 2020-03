Imprese: Saipem approva bilancio consolidato 2019, utile di 12 milioni di euro (4)

- Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'adozione di un Piano di incentivazione variabile di breve termine per il triennio 2021-2023, collegato alla performance relativa agli esercizi 2020-2022, elaborato su proposta del Comitato remunerazione e nomine, costituito interamente da amministratori non esecutivi e indipendenti. Il Piano di incentivazione variabile di breve termine è uno strumento di incentivazione volto a remunerare le performance espresse e il contributo fornito dal singolo per il raggiungimento dei target societari relativi all'anno di riferimento.La componente azionaria del Piano, soggetta a clausola di retention, è adottata con la finalità di rafforzare l'allineamento degli interessi fra gli azionisti e il management, introducendo un meccanismo che incentivi inoltre la retention pluriennale del management. Il Piano prevede l'erogazione di incentivi monetari negli anni 2021, 2022 e 2023 alle risorse che conseguono gli obiettivi di performance annuali assegnati rispettivamente per i periodi di performance 2020, 2021 e 2022; prevede inoltre per le medesime risorse che hanno raggiunto gli obiettivi di performance annuali l'assegnazione gratuita di Azioni ordinarie di Saipem, a fronte della permanenza in azienda per un periodo triennale. Il Piano, nella sua componente azionaria, si applica al management di Saipem e delle sue società controllate, ed è da considerarsi "di particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti in quanto destinato anche ai soggetti di cui all'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza, e in particolare ai dirigenti con responsabilità strategiche di Saipem. (segue) (Com)