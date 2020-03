Imprese: Saipem approva bilancio consolidato 2019, utile di 12 milioni di euro (6)

- Il consiglio di amministrazione ha deliberato, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, di sottoporre all'Assemblea le seguenti proposte di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie: fino ad un massimo di n. 3.500.000 azioni ordinarie e, comunque entro l'importo massimo complessivo di 17.200.000 euro, da destinare all'attribuzione 2021 del Piano di Incentivazione di breve termine 2021-2023; fino ad un massimo di n. 19.000.000 azioni ordinarie e, comunque entro l'importo massimo complessivo di 93.000.000 euro, da destinare all'attribuzione 2020 del Piano di Incentivazione di lungo termine 2019 2021 (per le specifiche condizioni e finalità di quest'ultimo Piano, approvato dall'Assemblea del 30 aprile 2019, si rinvia alla documentazione nell'apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti"- Assemblea 2019). Le autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie sono richieste per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare. La proposta prevede che l'acquisto potrà essere effettuato, con le gradualità ritenute opportune e mediante acquisto sul mercato, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo al prezzo ufficiale registrato nel giorno di Borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito o aumentato rispettivamente del 5 per cento e comunque, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella medesima sede di negoziazione, il tutto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2016/1052. Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere in ogni caso effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 144-bis del regolamento emittenti. Nell'effettuazione delle operazioni di acquisto verranno osservate le modalità stabilite dalla normativa pro-tempore vigente e dalle prassi di mercato ammesse, ovvero dalle condizioni indicate dal Regolamento (Ue) n. 596/2014. (segue) (Com)