Imprese: Saipem approva bilancio consolidato 2019, utile di 12 milioni di euro (7)

- Il programma di acquisto di azioni proprie sarà eseguito avvalendosi del safe harbour previsto ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market abuse regulation, Mar) avverrà tramite il conferimento di specifico mandato di incarico a un intermediario abilitato, che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e senza alcuna influenza da parte di Saipem SpA per quanto riguarda il momento dell'acquisto delle stesse e le relative condizioni. Attualmente la società detiene 14.724.205 azioni proprie, pari all'1,46 per cento delle azioni ordinarie, destinate all'attuazione dei piani di incentivazione di lungo termine deliberati in anni precedenti. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, previste dalla normativa vigente verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), sul sito internet di Borsa Italiana SpA (www.borsaitaliana.it) nonché nell'apposita sezione del sito Internet della Società (www.saipem.com - Sezione "Assemblea degli Azionisti"). (segue) (Com)