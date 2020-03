Coronavirus: De Micheli firma decreto su trasporto aereo, garantiti tutti i servizi essenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' rimessa alla valutazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile la possibilità di consentire l’operatività degli altri aeroporti in considerazione delle seguenti esigenze: mantenimento dei requisiti di certificazione aeroportuale; previsione dell’accesso alle infrastrutture e del loro utilizzo per i dipendenti dell’Enac, di Enav s.p.a. e degli Enti di Stato basati in aeroporto; ripristino immediato della piena operatività dell’aeroporto, qualora ritenuto necessario; esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo. Le disposizioni del decreto - conclude il Mit - sono in vigore fino al 25 marzo 2020 e si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. (Com)