Cile: coronavirus, sale a 33 il numero dei contagi e il governo si prepara alla fase 3

- Il ministro della Salute del Cile, Jaime Manalich, ha dichiarato oggi che il governo si prepara ad affrontare la "fase 3" di "diffusione comunitaria" dell'epidemia di coronavirus nel paese. "Manteniamo per il momento il livello 2 dell'epidemia ma riteniamo che manca poco per il passaggio alla fase 3 di diffusione comunitaria dove non sarà possibile risalire all'origine del contagio", ha dichiarato il ministro in una conferenza stampa. Manalich ha quindi aggiornato a 33 il numero complessivo dei casi accertati di Covid-19 e ha anticipato che sono previsti per sabato annunci di nuove misure da parte dell'esecutivo. Il titolare del dicastero della salute ha quindi precisato che tutti i pazienti infetti dal virus si trovano in buone condizioni di salute e che le loro condizioni evolvono favorevolmente. Nelle proiezioni del governo cileno, ha affermato Manalich, il virus potrebbe arrivare a contagiare circa 250 mila cileni. (segue) (Abu)