Usa: Coronavirus, Wall Street chiude ai minimi del Lunedì nero del 1987

- Wall Street ha chiuso la peggiore seduta dal 1987. Le azioni hanno continuato a precipitare giovedì 12 marzo: gli investitori sono preoccupati per le ultime decisioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per affrontare l'epidemia di coronavirus, un divieto all'ingresso dalla maggior parte dei paesi europei negli Stati Uniti. L’annuncio ha deluso Wall Street che invece si aspettava un pacchetto di misure per sostenere l’economia. A metà seduta gli indici sono risaliti dopo che la Fed ha annunciato di offrire prestiti da 1.500 miliardi di dollari alle banche per facilitare il funzionamento dei mercati finanziarie. L'S&P 500 ha chiuso in ribasso di circa il 9,5 per cento, il suo più grande calo giornaliero da quando il mercato azionario si era crollato nel 1987, in quello che divenne noto come Lunedì nero. Il Dow Jones ha invece chiuso in ribasso del 10 per cento, la peggiore performance dal 1987.(Nys)