Coronavirus: dubbi sulle nuove restrizioni, il governo risponde

- Sono cessate le zone rosse. Ormai, con il Dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti. Lo chiarisce la nuova serie di risposte alle domande più frequenti sull'ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il contenimento del coronavirus, pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio. Il capitolo spostamenti è quello che finora maggiormente arrovellato i cittadini italiani. Ma la risposta è semplice: si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. E' previsto anche il "divieto assoluto" di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. (segue) (Rin)