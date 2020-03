Coronavirus: dubbi sulle nuove restrizioni, il governo risponde (2)

- I divieti e le raccomandazioni valgono poi anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione. Se si abita in un comune e si lavoro in un altro, il fare "avanti e indietro" è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative, chiarisce palazzo Chigi per poi precisare che per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5, si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone. Una categoria a se stante sono i transfrontalieri che potranno in ogni entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa, comprovando comunque il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo. Il governo quindi chiarisce anche che ci saranno controlli, ma non posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole. E ancora chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili. Sui social sono poi rimbalzate battute sulla possibilità di gettare la spazzatura, un'attività che si può continuare a fare seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Proseguono infatti le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti. (segue) (Rin)