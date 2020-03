Coronavirus: dubbi sulle nuove restrizioni, il governo risponde (5)

- Nessuna limitazione sul fronte trasporto merci. Tutte (non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci infatti è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Rientrano tra le categorie autorizzate a spostarsi per lavoro i corrieri e gli autotrasportatori. Quanto al trasporto pubblico non di linea, i presidenti delle Regioni possono intervenire programmando limitazioni del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per interventi sanitari necessari, comunque assicurando i servizi minimi essenziali. Anche il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può a tali fini intervenire su servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo. (segue) (Rin)