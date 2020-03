Coronavirus: dubbi sulle nuove restrizioni, il governo risponde (12)

- Fase critica anche per il turismo. Sull’intero territorio nazionale, infatti, gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio. Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo. Gli alberghi poi possono erogare servizi di somministrazione esclusivamente per le persone che vi alloggiano. (segue) (Rin)