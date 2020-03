Coronavirus: dubbi sulle nuove restrizioni, il governo risponde (13)

- Infine, agricoltura e pesca. Non sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca, tantomeno sono in campo limitazioni nei confronti di imprenditori agricoli, lavoratori agricoli, anche stagionali in relazione alla loro attività lavorativa. Infine il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. La continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca. (Rin)