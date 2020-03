Coronavirus: Cafarotti, aperti solo mercati strutturalmente idonei non Porta portese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che cosa accadrà nei mercati della Capitale dopo il decreto della Presidenza del Consiglio di ieri (Dpcm)? A spiegarlo oggi con un video su Facebook l'assessore al Commercio di Roma Capitale Carlo Cafarotti. "A seguito del Dpcm - spiega l'assessore - ho trasmesso oggi una nota urgente a tutti i Municipi affinché siano garantite condizioni ambientali idonee e si evitino assembramenti all'interno dei mercati. Perché la priorità è la salute pubblica, tutti noi stiamo lavorando per preservarla. Di concerto con la Polizia locale e il dipartimento Sviluppo economico di Roma Capitale abbiamo sottolineato come gli unici mercati che possono aprire sono esclusivamente quelli strutturalmente idonei, perché dotati di un perimetro individuabile in cui sia garantito – da parte del gestore - un controllo degli accessi e siano adottate misure organizzative volte a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Solo i mercati che rispondono a queste condizioni potranno esercitare". Cafarotti fa dunque un esempio "Porta Portese non può aprire". (Rer)