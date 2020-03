Coronavirus: Francia, Macron chiude scuole e università ma conferma le elezioni comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha annunciato la chiusura di scuole, asili nido e università in tutto il paese a partire da lunedì 16 marzo, ma ha respinto l’ipotesi di rinvio delle elezioni comunali in programma il 15 e il 22 marzo. In un discorso alla nazione, il capo dell’Eliseo ha anche invitato tutti i cittadini a “limitare gli spostamenti” e a utilizzare il telelavoro, anche se i mezzi di trasporto pubblici resteranno operativi. “Siamo all’inizio dell’epidemia”, ha ammesso Macron, secondo cui il tentativo di bloccare il virus si è rivelato finora “impossibile”. “Il virus continua a propagarsi. Lo sapevamo e lo temevamo”. Il presidente francese ha quindi annunciato un piano straordinario per gli ospedali e, in particolare, per i reparti di rianimazione e di terapia intensiva. A questo proposito, Macron ha invitato studenti di medicina e medici in pensione a mobilitarsi negli ospedali per far fronte all’emergenza. (Res)