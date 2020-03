Coronavirus: a Frosinone 111 controlli negli esercizi commerciali, 5 irregolari

- Gli agenti della Polizia municipale di Frosinone, ieri hanno effettuato 111 controlli, negli esercizi commerciali della città di Frosinone, per verificare il rispetto dell'ordinanza di chiusura entro le ore 18 delle attività di bar e ristorazione, come previsto dal decreto dell'8 marzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di tutela della salute, connessa all'emergenza del coronavirus. Tre pattuglie, impegnate fino a tarda notte, hanno contestato le irregolarità in 5 casi, con deferimento dei titolari all'autorità amministrativa per l'adozione delle sanzioni che, nei casi più gravi, potranno comportare anche la revoca delle licenze commerciali. (Rer)