Coronavirus: Piemonte, oltre 5 mila chiamate al giorno al numero verde regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni il numero verde sanitario 800.19.20.20 istituito dalla Regione Piemonte ha registrato un’impennata di chiamate, passando dalle 544 telefonate ricevute domenica 1 marzo alle 5.173 di martedì 10 marzo. Sono anche salite le chiamate al numero unico dell’emergenza sanitaria 112, da 7.386 chiamate registrate nella giornata di domenica 1 marzo, alle 11.939 di martedì 10 marzo. L’Unità di crisi della Regione Piemonte ricorda che il numero verde sanitario 800.19.20.20 non è deputato a dare chiarimenti su dubbi circa l’applicazione delle misure di contenimento disposte dal Governo. Deve quindi essere utilizzato solo per ricevere indicazioni in caso si abbia il dubbio di aver contratto il virus. Si raccomanda, inoltre, di rivolgersi al 112 solo per una reale emergenza sanitaria. (Rpi)