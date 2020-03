Coronavirus: Lamorgese, nessuno escluso da osservanza norme, giovani siano responsabili

- Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha ricordato che le forze di Polizia effettueranno i controllo disposti per far fronte all'emergenza coronavirus, ma ha anche sottolineato come "le nostre forze di Polizia" siano "vicine alle nostre comunità, agli anziani che vivono un momento di disorientamento". In un video pubblicato sul sito del Viminale Lamorgese ha quindi raccomandato: "E' richiesto uno sforzo comune, consapevole della difficoltà del momento, nessuno escluso. Nessuno si può sentire escluso dall'osservare alcune regole principali che sono fondamentali perché la diffusione del coronavirus venga man mano a diminuire. E penso anche ai giovani che ancora non hanno la piena consapevolezza di alcuni comportamenti che devono essere assolutamente vietati. A loro mi rivolgo - ha concluso - perché assumano la responsabilità necessaria in questo momento".(Rin)