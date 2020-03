Coronavirus: 6 nuovi casi in Tunisia, sale a 13 il totale

- Salgono a 13 i casi di contagio da coronavirus in Tunisia, con sei nuovi test positivi effettuati nella giornata di oggi. Lo ha annunciato la direttrice dell’Osservatorio per le malattie nuove ed emergenti (Onme), Nissaf Ben Alya, nel corso di una conferenza stampa a Tunisi. I nuovi contagi sono stati registrati nella regione metropolitana di Tunisi: si tratta di persone contaminate dai loro parenti. I casi più gravi si trovano all’ospedale Farhat Hachad di Sousse. “Più di 2.200 persone sono state poste in quarantena, ma alcune non hanno rispettato le procedure di isolamento. Le autorità regionali stanno cercando di sensibilizzare la popolazione”, ha affermato Ben Alya. La funzionaria ha ricordato che nessuno è immune dal virus. “Tutti possono essere infettati. Secondo i dati raccolti in altri paesi, i bambini sono meno esposti. Ma non ci sono prove che siano immuni”, ha dichiarato.(Tut)