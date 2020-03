Coronavirus: Cabras (M5S), modello economico Bce non regge

- Le discese in picchiata dei mercati dimostrano che le tradizionali politiche sin qui messe in campo dalla Banca centrale europea (Bce) "non hanno più efficacia nel contrastare crisi impreviste, come è oggi quello del coronavirus". Lo dichiara in una nota Pino Cabras, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Esteri alla Camera. "La Borsa italiana è crollata del 17 per cento con lo spread volato a +31 per cento. E non meglio è andato alle altre borse europee. E’ arrivato il momento di ripensare il ruolo d’azione della Bce, capendo che oggi l’obiettivo non è contrastare l’inflazione, perché invece occorre un intervento diretto della Banca centrale a favore degli Stati colpiti da elementi di shock esterni, con più flessibilità per fronteggiare le emergenze”. “Questo tipo d’interventi se attuati velocemente, hanno un costo minore e maggiore efficacia. Ma oltre a una Bce rivista e corretta è ora di mettere fine a una politica dell’austerità giunta alla fase terminale. Il coronavirus, che piaccia o no, pone tutti di fronte all’esigenza di cambiare il modello economico perché questo non regge più”, conclude Cabras. (Res)