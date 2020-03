Imprese: Saipem approva bilancio consolidato 2019, utile di 12 milioni di euro (2)

- Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio di Saipem sono stati trasmessi al Collegio sindacale e alla società di revisione, unitamente alla relazione sulla gestione. La Relazione finanziaria annuale sarà resa disponibile al pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet delle società, www.saipem.com, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet di Borsa Italiana SpA (www.borsaitaliana.it). Il consiglio di amministrazione ha approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché la Dichiarazione non finanziaria ai sensi del decreto legislativo n. 254/2016, integrata come capitolo distinto nella Relazione sulla gestione. Il consiglio di amministrazione ha, inoltre, approvato il documento "2019 Sustainability Report – Making change possible – 4 Challenges for the energy transition", che fornisce una rappresentazione di maggior dettaglio delle tematiche di sostenibilità particolarmente significative per la società. Tali documenti saranno pubblicati contestualmente alla Relazione Finanziaria Annuale. (segue) (Com)